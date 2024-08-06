Пограничники феерически уничтожили два автомобиля оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются в Запорожском направлении.

Там пограничникам удалось ликвидировать два автомобиля оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Феерическую работу по уничтожению 2-х автомобилей оккупантов провели пограничники на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы зафиксировали перемещение оккупантов. На следующих кадрах видна ликвидация автомобилей российских захватчиков.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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