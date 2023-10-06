Пограничники на Слобожанском направлении эффектно поразили 'Буханку' и два комплекса 'Муром' (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на Слобожанском направлении.

Там бойцы РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады "Vidar" при содействии 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования "Стальной Границы" уничтожили технику захватчиков. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Точное попадание = куча рашистского лома. Бойцы "Стальной границы" вместе с подразделением РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады "Vidar" поразили на Слобожанском направлении вражеский УАЗ "Буханка", – говорится в сообщении.

Читайте также: Один день – минус шесть танков россиян: Сырский показал видео уничтожения вражеской техники

Отмечается, что пограничники также поразили два мобильных комплекса видеотепловизионного наблюдения Муром-П.

На видео можно увидеть, как операторы направляют ударные дроны по целям. На следующих кадрах видны попадания и взрывы.

Напомним, бойцы Нацгвардии уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Также защитники Украины ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс "Муром".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!