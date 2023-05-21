Пограничники уничтожили группу оккупантов в Бахмуте, которая собиралась идти в наступление (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать врага на одной из самых горячих точек на фронте – в Бахмуте. В частности, минометчики во взаимодействии с аэроразведкой уничтожили по меньшей мере семерых захватчиков и ранили еще четырех.

Российские военные планировали перейти в наступление. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление. Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами", – говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ взяли Бахмут в полуокружение и затрудняют нахождение врага в городе, – Маляр

Видео дня

Отмечается, что в результате операции оккупанты потеряли всю штурмовую группу. Таким образом, пограничникам удалось сорвать наступательные планы врага.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики выследили передвижение оккупантов. На следующих кадрах видно, как пограничники наносят точные удары по месту нахождения захватчиков.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!