Прикордонники знищили групу окупантів у Бахмуті, яка збиралася йти у наступ (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати ворога на одній з найгарячіших точок на фронті – у Бахмуті. Зокрема, мінометники у взаємодії з аеророзвідкою знищили щонайменше сімох загарбників та поранили ще чотирьох.

Російські військові планували перейти у наступ. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Мінометники та аеророзвідники ДПСУ ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ. Відслідкувавши місце накопичення й дочекавшись зосередження певної кількості окупантів у руїнах, наші бійці відпрацювали мінометами", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що внаслідок операції окупанти втратили всю штурмову групу. Таким чином прикордонникам вдалося зірвати наступальні плани ворога.

На відео можна побачити, як аеророзвідники вистежили пересування окупантів. На наступних кадрах видно, як прикордонники завдають точних ударів по місцю перебування загарбників.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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