23 двохсотих та 40 трьохсотих: у Третій штурмовій бригаді відзвітували про зачищення Бахмуту

У Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр) заявили про просування вперед під Бахмутом Донецької області. Бійцям вдалося зачистити від ворога за кілька днів 1730 метрів території та посунутися вглиб ще на 700 метрів.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі бригади. Бійці 3 ОШБр також відзвітували, що їм вдалося "розбити в мотлох" підрозділи 72 бригади росіян під час спроби повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції.

"Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанти, а понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано й ворожу техніку, зокрема танки. Завдання виконано бійцями 2 штурмового батальйону", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

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Бійці Третьої штурмової також показали відео із захопленими у полон російськими бойовиками.

"Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з ПВК "шторм z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають "аналогом вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги", – прокоментували вони ці кадри.

Тим часом командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук у себе в Телеграм-каналі повідомив, що такого результату вдалося досягти "за 2 дні важких боїв".

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"Вчора штурмові групи 72 бригади зс рф , посилені групами ПВК мо рф "шторм z" намагалися поновити втрачене положення, але в результаті - отримали жорсткої пи*и і були безпощадно знищені. Мізерні залишки армії зла тікали, залишаючи на полі бою десятки трупів своїх загиблих, попутно пʼючи водичку з каналу. 23 – 200, 40 – 300, 3 – полонених. Жодного загиблого з нашого боку за 2 дні операції. Це те, що називається професіоналізмом", – заявив Кухарчук.

Він зауважив, що кожен метр дається не просто, але це "не позбавить нас мотивації продовжити звільняти українську землю".

Нагадаємо, у Бахмуті майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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