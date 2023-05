'Там руины и много мертвых российских оккупантов': Зеленский ответил, контролируют ли Бахмут ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Японии, где он посетил саммит G7, ответил на вопрос, потеряла ли Украина контроль в Бахмуте, о чем заявлял главарь вагнеровцев Евгений Пригожин.

Да, на вопрос, "россияне говорят, что они взяли Бахмут" глава государства ответил: "Думаю, что нет. Но вы должны понимать, что это ничего, город полностью разрушен, ни одного уцелевшего здания. Сегодня Бахмут только в наших сердцах. Там нет ничего. Только земля и куча мертвых русских".

Хотя российские СМИ разогнали другую версию слов Зеленского, они пишут, что на вопрос, контролируют ли ВСУ ситуацию в Бахмуте, президент сказал "Думаю, что нет".

Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер пишет в Твиттере, что некоторые СМИ, присутствовавшие при общении с Зеленским, неправильно интерпретировали его слова о Бахмуте.

По его словам, Зеленский говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что полностью разрушен.

"Есть определенная путаница относительно того, что Зеленский сказал по Бахмуту в Хиросиме. Я разговаривал с его командой там, которая сказала, что он не подтвердил, что Украина потеряла контроль над последними блоками, которые она удерживала в течение месяцев; он заявил, что город был потеряно в том смысле, что оно полностью разрушено", – написал Миллер.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил СМИ, что Зеленский не подтвердил взятие Бахмута россиянами, а наоборот – опроверг эту информацию.

Вопрос о Бахмуте звучал так:

– Russians said they have taken Bakhmut (россияне сказали, что они взяли Бахмут).

– I think no (Я думаю нет).

Напомним, 20 мая основатель ППК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

