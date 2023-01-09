Похитил 16 тысяч: в Закарпатье задержали мужчину, который ограбил колядников на Рождество

В Закарпатской области 22-летний мужчина ограбил колядников и похитил у них 16 тысяч гривен. Полицейские задержали преступника.

В полиции говорят, что на Рождество, 7 января, в одном из сел Тячивщины правоохранители получили сообщение, что произошло ограбление группы колядников. По вызову была направлена следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Как выяснили силовики, несколько колядников возвращались после поздравления односельчан с рождественскими праздниками. Неизвестный мужчина подошел к ним и вдруг ударил одного из колядников и отобрал у него деньги. После нападения он скрылся.

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Правоохранители вскоре задержали подозреваемого – им оказался 22-летний местный житель. У него забрали часть денег и вернули потерпевшим. Остальные деньги он успел потратить (сумму полиция не назвала).

В настоящее время нападавшего отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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