Похитили водительское удостоверение: куда обращаться, чтобы восстановить
В случае похищения водительского удостоверения гражданин должен уведомить об этом полицию и получить соответствующий документ, на основе которого будет осуществлено восстановление удостоверения.
Как информирует пресс-служба Главного сервисного центра МВД, водительское удостоверение можно восстановить офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через электронный кабинет водителя или приложение "Действие". Если документ похищен за пределами Украины, его восстановление производится по стандартной процедуре в сервисном центре МВД.
Для восстановления водительского удостоверения офлайн нужно иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без сведений о регистрации места жительства на электронном носителе, следует добавить справку или выписку о регистрации);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу со справкой или выпиской о регистрации;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное или временное проживание;
- удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- идентификационный код;
- справку из полиции;
- медицинскую справку (во время военного положения это требование временно не обязательно).
Согласно действующему законодательству срок изготовления удостоверения составляет до пяти рабочих дней, а стоимость услуги по восстановлению — 572 гривны. Дополнительно может начисляться банковская комиссия и стоимость доставки при заказе.
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Чтобы воспользоваться услугой восстановления через электронный кабинет водителя, необходимо заполнить все необходимые поля, оплатить услугу и выбрать способ получения:
- через "Укрпочту";
- курьерской доставкой "Укрпочты";
- в сервисном центре МВД;
– только в цифровом формате без пластикового бланка.
Услуга производится в течение 10 рабочих дней, а на логистические операции может уйти до 10 дней.
Если заказ осуществляется через приложение "Действие", следует также заполнить все данные, оплатить услугу и выбрать способ получения:
- в сервисном центре МВД;
– или без пластикового бланка.
Срок предоставления услуги – до 10 рабочих дней.
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