Похитили водительское удостоверение: куда обращаться, чтобы восстановить

В случае похищения водительского удостоверения гражданин должен уведомить об этом полицию и получить соответствующий документ, на основе которого будет осуществлено восстановление удостоверения.

Как информирует пресс-служба Главного сервисного центра МВД, водительское удостоверение можно восстановить офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через электронный кабинет водителя или приложение "Действие". Если документ похищен за пределами Украины, его восстановление производится по стандартной процедуре в сервисном центре МВД.

Для восстановления водительского удостоверения офлайн нужно иметь следующие документы:

- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без сведений о регистрации места жительства на электронном носителе, следует добавить справку или выписку о регистрации);

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу со справкой или выпиской о регистрации;

- временное удостоверение гражданина Украины;

- вид на постоянное или временное проживание;

- удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите;

- идентификационный код;

- справку из полиции;

- медицинскую справку (во время военного положения это требование временно не обязательно).

Согласно действующему законодательству срок изготовления удостоверения составляет до пяти рабочих дней, а стоимость услуги по восстановлению — 572 гривны. Дополнительно может начисляться банковская комиссия и стоимость доставки при заказе.

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Чтобы воспользоваться услугой восстановления через электронный кабинет водителя, необходимо заполнить все необходимые поля, оплатить услугу и выбрать способ получения:

- через "Укрпочту";

- курьерской доставкой "Укрпочты";

- в сервисном центре МВД;

– только в цифровом формате без пластикового бланка.

Услуга производится в течение 10 рабочих дней, а на логистические операции может уйти до 10 дней.

Если заказ осуществляется через приложение "Действие", следует также заполнить все данные, оплатить услугу и выбрать способ получения:

- в сервисном центре МВД;

– или без пластикового бланка.

Срок предоставления услуги – до 10 рабочих дней.

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