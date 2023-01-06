Похолодание не будет длительным: синоптики удивили прогнозом на январь

Похолодание, которое наблюдается в Украине, скоро сменится потеплением. Однако пока неизвестно, будет ли оно продолжительным.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, на Рождество, 7 января, морозы усилятся и сохранятся включительно до 9 января. В отдельных областях ночью ожидается похолодание до 10-17 градусов мороза – этого следует ожидать жителям восточных, северо-восточных, центральных и северных областей.

По словам метеоролога, значительный холод не почувствуют юго-западные и западные области Украины.

Диденко говорит, что уже после 10 января морозы станут слабее, однако минусы задержатся на северо-востоке, востоке и севере Украины.

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Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует в Украине с сегодняшнего дня 20 градусные морозы, снегопады и метели.

"С 6 числа температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях ночью вплоть до -17-20, на западе Украины будет несколько теплее до -10-13, на остальной территории температура будет колебаться в пределах -10-16, также в период с 6 по 11 января по всей стране пройдут сильные снегопады и метели", – считает он.

По данным meteoprog.com, в Киеве морозная погода сохранится до конца месяца. Самыми холодными будут периоды с 23 по 30 января. Ожидается до 12 градусов мороза ночью и минус 8 днем.

Во Львове значительно потеплеет с 14 января (до нуля градусов), однако с 18 числа до конца места удержится минусовая температура. Прогнозируется до минус 10 градусов ночью и минус 5 днем.

В Харькове в январе тоже будет морозно. Пик похолодания возможен с 23 по 29 января. В эти дни воздух может промерзнуть до 15 градусов.

В Луганске синоптики плюсов в январе не прогнозируют, наиболее холодно будет в период с 19 по 29 января. Столбики термометров ночью покажут 12-15 мороза, днем от минус 5 до минус 10 градусов.

В Одессе до 11 января будет полюсовая температура, затем на короткий срок похолодает до минус трех градусов, с 21 января здесь ожидается потепление, которое завершится 23 числа. с 23 по 31 января наступит холодный период. Ночью возможно понижение температуры до 10 градусов, днем до минус 5.

Ранее синоптик Щедрин прогнозировал, что "в Украину может прийти весна среди зимы".

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