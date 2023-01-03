'Пойдут на нужды ВСУ': АРМА получило активы российского олигарха почти на 800 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов получило активы российского олигарха стоимостью около 800 миллионов гривен. Речь идет о десятках тысяч тонн железной руды.

Полученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что руду планировали доставить морскими путями к предприятиям ВПК рф. В частности, материал должны были получить ракетостроительные предприятия.

"Полиция продолжает проводить комплекс системных мероприятий, благодаря которым оказывает и в дальнейшем направляет в пользу государства активы представителей российского олигархата и холдингов, причастных к финансированию войны против Украины. Так, сотрудники следственного управления Одесской полиции, облуправления стратегических расследований и прокуратуры обнаружили 50 000 тонн в одном из портов", – говорится в сообщении.

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Уточняется, что на руду был наложен арест. Имущество передали Арма. Имя олигарха, владевшего рудой, не объявляется.

Напомним, ранее АРМА передала девять российских кораблей в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей, принадлежавших предприятиям рф, составляет более 532 миллионов гривен.

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