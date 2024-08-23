Пока хозяев не было дома: одну из квартир Луцка ''оккупировали'' сразу 60 летучих мышей (фото)

Спасатели в Луцке получили нестандартную задачу. Кроме обычных выездов, им пришлось спасать не только людей, но животных.

В частности, пожарные выловили около шестидесяти летучих мышей, которые облюбовали себе уютное место в одной из квартир города. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области, вызов поступил на улицу Загороднюю.

В заброшенной квартире на седьмом этаже поселились многочисленные летучие мыши. Спасатели осторожно выловили всех животных и выпустили их на свободу, а наконец тщательно проверили квартиру и закрыли все окна.

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Летучие мыши в квартире. Источник: facebook.com/dsnsVol

Летучие мыши в квартире. Источник: facebook.com/dsnsVol

Летучие мыши в квартире. Источник: facebook.com/dsnsVol

Летучие мыши в квартире. Источник: facebook.com/dsnsVol

Почему летучие мыши выбирают жилье людей?

Летучие мыши часто ищут убежища в человеческих домах, особенно осенью, когда наступает период миграции. Дома и квартиры привлекают их теплым микроклиматом и наличием многочисленных щелей, где они могут устроиться на зимовку.

Что делать, если в ваш дом залетела летучая мышь?

Летучие мыши, как правило, не агрессивны и не представляют опасности для людей. Не пытайтесь убить животное, все виды летучих мышей в Украине находятся под охраной закона.

Не трогайте летучую мышь голыми руками, ведь они могут быть переносчиками различных заболеваний, поэтому лучше защитить руки перчатками.

Как правило, летучая мышь сама найдет выход на улицу. Если он запутался, аккуратно накройте его коробкой или полотенцем и вынесите на улицу.

Чтобы избежать повторного появления летучих мышей в вашем доме, закрывайте окна, закройте все щели и отверстия.

Важно помнить: летучие мыши играют важную роль в экосистеме, уничтожая вредных насекомых. Поэтому, если вы обнаружили летучую мышь в своем доме, лучше обратиться за помощью к специалистам, которые помогут безопасно удалить животное.

Напомним, в прошлом году спасателям Днепра пришлось снимать с балкона почти 200 летучих мышей.

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