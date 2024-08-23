Поки господарів не було вдома: одну з квартир Луцька ''окупували'' одразу 60 кажанів (фото)

Рятувальники у Луцьку отримали нестандартне завдання. Крім звичайних виїздів, їм довелося рятувати не лише людей, а й тварин.

Зокрема, вогнеборці виловили близько шістдесяти кажанів, які облюбували собі затишне місце в одній із квартир міста. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області, виклик надійшов на вулицю Загородню.

У покинутій квартирі на сьомому поверсі оселилися численні кажани. Рятувальники обережно виловили всіх тварин і випустили їх на волю, а насамкінець ретельно перевірили квартиру та зачинили всі вікна.

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Кажани в квартирі. Джерело: facebook.com/dsnsVol

Кажани в квартирі. Джерело: facebook.com/dsnsVol

Кажани в квартирі. Джерело: facebook.com/dsnsVol

Кажани в квартирі. Джерело: facebook.com/dsnsVol

Чому кажани обирають житло людей?

Кажани часто шукають прихисток у людських оселях, особливо восени, коли настає період міграції. Будинки та квартири приваблюють їх теплим мікрокліматом та наявністю численних щілин, де вони можуть влаштуватися на зимівлю.

Що робити, якщо у ваш дім залетів кажан?

Кажани, як правило, не агресивні і не становлять небезпеки для людей. Не намагайтеся вбити тварину, всі види кажанів в Україні перебувають під охороною закону.

Не чіпайте кажана голими руками, адже вони можуть бути переносниками різних захворювань, тому краще захистити руки рукавичками.

Як правило, кажан сам знайде вихід на вулицю. Якщо він заплутався, акуратно накрийте його коробкою або рушником і винесіть на вулицю.

Щоб уникнути повторної появи кажанів у вашому домі, закривайте вікна, затуліть всі щілини та отвори.

Важливо пам’ятати: кажани відіграють важливу роль в екосистемі, знищуючи шкідливих комах. Тому, якщо ви виявили кажана у своєму домі, краще звернутися за допомогою до фахівців, які допоможуть безпечно видалити тварину.

Нагадаємо, минулого року рятувальникам Дніпра довелося знімати з балкона майже 200 кажанів.

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