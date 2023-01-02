Показал ребенку ракеты: Ким Чен Ын снова вывел дочь на прогулку (фото)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин вместе с дочерью осмотрел состав баллистических ракет. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство KCNA.

Ким Чен Ын под руку с дочерью осмотрел около 10 баллистических ракет средней дальности Хвасон-12 и около 10 мобильных пусковых установок для ракет KN-23, способных нести тактический ядерный заряд.

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Это был второй случай, Ким Чен Ын официально показал миру свою дочь Ким Чжу Э. Впервые она появилась на публике вместе с отцом в ноябре прошлого года.

Кстати, информация о количестве, полу и возрасте детей Ким Чен Ина тщательно скрывается. По данным южнокорейской разведки и разных СМИ, супруга северокорейского лидера Ри Соль Чжу родила ему детей в 2010, 2013 и 2017 годах. Считается, что Ким Чжу Е родилась в 2013 году. То есть девочке сейчас 10 лет.

Напомним, год назад СМИ писали, что лидер Южной Кореи заметно похудел. Ему приписывали проблемы со здоровьем.

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