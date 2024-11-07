Полиция задержала на взятке заместитель главного врача Центральной МСЭК

Правоохранители Киева задержали замглавы Центральной МСЭК за получение взятки в $2 тысячи. Чиновница обещала военнообязанному оформить инвалидность за эту сумму.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о 54-летней Лиане Левченко. Она занимала должность заместителя главы медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщает ОГП, департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как сообщают Офис Генерального прокурора и департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, задержанная способствовала получению II группы инвалидности, что давало основания мужчинам снять с военного учета. За эту услугу она потребовала $2 тыс.

По оперативной информации, подозреваемая уверяла клиентов, что уже неоднократно решала подобные вопросы благодаря своей должности. Это было подтверждено в ходе расследования.

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Правоохранители задержали женщину во время получения взятки. Во время обысков у нее изъяли около $20 тыс., документацию по оформлению инвалидности, медицинские карточки, личные дела и другие доказательства.

Следователи объявили заместитель главы МСЭК о подозрении в принятии неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время ей избрана мера пресечения.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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