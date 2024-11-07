Поліція затримала на хабарі заступницю головного лікаря Центральної МСЕК

Правоохоронці Києва затримали заступницю голови Центральної МСЕК за отримання хабаря у $2 тисячі. Посадовиця обіцяла військовозобов'язаному оформити інвалідність за цю суму.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про 54-річну Ліану Левченко. Вона займала посаду заступниці голови медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомляє ОГП, департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як повідомляють Офіс Генерального прокурора та департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, затримана сприяла отриманню II групи інвалідності, що давало підстави чоловікам бути знятими з військового обліку. За цю послугу вона вимагала $2 тис.

За оперативною інформацією, підозрювана запевняла клієнтів, що вже неодноразово вирішувала подібні питання завдяки своїй посаді. Це було підтверджено під час розслідування.

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Правоохоронці затримали жінку під час отримання хабаря. Під час обшуків у неї вилучили майже $20 тис., документацію щодо оформлення інвалідності, медичні картки, особові справи та інші докази.

Слідчі оголосили заступниці голови МСЕК про підозру у прийнятті неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі їй обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

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