Получите дерзкий и уверенный вид: названа самая стильная прическа в 2023 году (фото)

Трендовой прической 2023 года очень боб. Такая прическа подходит под разные формы лица и цвета.

Особое место занимает итальянский боб, который позволит выглядеть дерзким и уверенным. Также предлагаем вдохновиться идеями для создания собственного неповторимого образа.

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Итальянский боб имеет "корни" из далеких 60-х годов. Прическа довольно пышная, но волосы кажутся легкими благодаря густым кончикам.

Популярную прическу уже выбирают известные инфлуэнсеры и другие знаменитости. К примеру, французская модель Орели Лакомб выглядит довольно эффектно с итальянским бобом.

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Предлагаем посмотреть другие варианты, которые помогут определиться со стрижкой. Среди них боб с массивными концами. Это универсальная прическа, которая не требует обслуживания и очень шикарно выглядит.

Французский боб не менее популярен, чем итальянский.

Тяжелый боб средней длины, не слишком короткий и не слишком длинный. Он подчеркивает шею, обрамляет лицо и, наконец, имеет возвращающий голову силуэт и соответствующий объем. Неприхотливый шик, который следует соединить с хорошим отдыхом.

Боб 90-х. Суперкороткий и крепкий, но с текстурированным женским краем.

Французский боб – это короткий боб с мягкой бахромой для чуть более французского боба 60-х.

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Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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