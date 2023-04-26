Отримаєте зухвалий та впевнений вигляд: названа найстильніша зачіска в 2023 році (фото)

Трендовою зачіскою 2023 року є дуже боб. Така зачіска підходить під різні форми обличчя та колір.

Особливе місце займає італійський боб, який дозволить мати зухвалий та впевнений вигляд. Також пропонуємо надихнутися ідеями для створення власного неповторного образу.

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Італійський боб має "коріння" з далеких 60-х років. Зачіска доволі пишна, але волосся здається легким завдяки густим кінчикам.

Популярну зачіску вже обирають відомі інфлуенсери та інші знаменитості. Наприклад, французька модель Орелі Лакомб виглядає досить ефектно з італійським бобом.

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Пропонуємо переглянути інші варіанти, які допоможуть визначитися із стрижкою. Серед них боб з масивними кінцями. Це універсальна зачіска, яка не потребує обслуговування та надзвичайно шикарно виглядає.

Французький боб не менш популярний, ніж італійський.

Важкий боб середньої довжини, не надто короткий і не надто довгий. Він підкреслює шию, обрамляє обличчя та, зрештою, має силует, що повертає голову, і відповідний об’єм. Невибагливий шик, який варто поєднати з гарним відпочинком.

Боб 90-х. Суперкороткий і міцний, але з текстурованим жіночим краєм.

Французький боб – це короткий боб із м’якою бахромою для трохи більш французького боба 60-х.

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Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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