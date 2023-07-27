Попал в аварию при посадке: крупнейшему русскому геликоптеру оторвало хвост (фото)

Вертолет Ми-26 пограничной службы ФСБ РФ столкнулся с осветительным мачтом при посадке в аэропорту Якутска. В результате чего вертолету оторвало хвост.

Об этом сообщили в российском Telegram-канале Msah. Отметили, что Ми-26 – самый большой вертолет в мире.

По нашим данным, все произошло сегодня около 11 утра по московскому времени. Пограничная вертушка-гигант столкнулась хвостовой частью со столбом и перерубила его лопастями несущего винта, говорилось в сообщении.

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По словам очевидца, часть осветительной мачты улетела и упала на аэродромную машину.

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Добавляют, что в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в Республике Алтай в России во время захода на посадку в селе Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. На момент аварии на борту вертолета находились 16 пассажиров, шестеро погибли. Предварительно, причиной падения стало то, что вертолет задел электрические провода.

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