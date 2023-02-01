'Попали на войну из зоны': белорусы из полка Калиновского взяли в плен двух вагнеровцев

Беларуские добровольцы, воюющие в составе полка имени Кастуся Калиновского, смогли взять в плен двух русских солдат. Они оказались прежними заключениями, которых завербовали на войну в ЧВК "Вагнер".

Во время допроса, обнародованного белорусскими бойцами в соцсетях, вагнеровцы сказали, что они воюют примерно два месяца после того, как из колонии их отправили на войну.

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"Приехал представитель ЧВК "Вагнер" в лагерь, где отбывали наказание и предложил заключить контракт: шесть месяцев проходит, служишь – и все. По истечении 6 месяцев выдают какие-то новые документы и все четенько (амнистию обещали. – Ред.).", – рассказали пленные.

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Боец полка, который вел допрос пленных, обратился ко всем российским военнослужащим, которые решат пойти на войну и получить амнистию: "Как правило, все заканчивается иначе. Я хочу сказать, что полк Калиновского действует почти по всем фронтам, сдаваясь в плен белорусам, ГУР, полка Калиновского, мы гарантируем вам нормальное человеческое отношение, медицинскую помощь и соблюдение ваших прав как человека. Если уже попали в Украину, то сдавайтесь в плен. Будете целыми и останетесь в живых".

На видео бойцы ПВК "Вагнер" обратились к российскому руководству и командованию рф, чтобы их обменяли на находящихся в плену бойцов полка Калиновского.

Недавно белорусские воины из батальона "Волат" показали ликвидацию россиян, пытавшихся обокрасть погибших бойцов ВСУ.

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