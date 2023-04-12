Поплевать через плечо, чтобы не сглазить: как появилось это верование

Традиция плевать через левое плечо, которая может показаться странной или неприемлемой в современном мире, имеет свои корни в древних верованиях и обрядах. Это действие выполнялось по разным мотивам, таким как предотвращение бедствия или очищения, и имело важное место в культурном наследии многих народов.

Об этом рассказали фольклористика и антропологиня Дарья Анцибор и исследовательница народных верований и этнологиня Анна Николаева.

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Одним из важных аспектов плева в народном воображении была его защитная функция. Считалось, что слюна обладает свойствами воды и может предотвратить негативные последствия или "очистить" слова от отрицательного значения.

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"Сам акт плева для защиты – это концепция воды и очищения. Потому что слюна – это та же вода. И когда мы символически плюем, то очищаем свои или чужие слова от негативного значения", – отметила этнологиня Анна Николаева.

Одним из распространенных вариантов плевы было трижды плевать через левое плечо, поскольку в народной вере левая сторона считалась "злой" или связанной с "лукавым".

"Считается, что у нас на правом плече сидит добрый ангел, а на левом – черт. Поэтому когда плюем через левое плечо, то словно плюем на злого, чтобы он нас не соблазнял", – добавила Анна Николаева.

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Следует отметить, что народ всегда относился с осторожностью к выделениям из организма, поскольку они имели двойной эффект в то время. Использование таких выделений могло оказать как положительное, так и негативное влияние. С одной стороны, люди использовали их для защиты. Но, с другой стороны, другие лица могли использовать эти выделения против них.

Например, в носителей традиционной культуры верилось, что "знающие" люди могли передать болезнь, если имели доступ к крови, поту, слюне или экскрементам нужного человека.

Кроме того, люди боялись оставлять следы своих ног на дороге, поскольку верили, что ведьмы могут собрать эти следы и использовать их против них, заговорив человека.

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