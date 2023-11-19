"Пора мобилизовывать 18-20 летних студентов, а не дедов": Командир 3 ОШБр заявил, что подход к мобилизации должны изменить

Боец 3 ОШБр Петр Горбатенко, известный под псевдонимом "Ролло", высказал свою позицию относительно необходимости расширения мобилизации в Украине, призывая включить в нее 18-20-летних граждан.

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В ходе эфира с Наталией Мосейчук на Youtube Горбатенко выразил свое убеждение, что пора мобилизовать молодежь для армейской службы.

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"Нам нужно мобилизоваться шире... Нам нужно мобилизовать 20-летних и 18-летних. Настало время мобилизовывать 18-20 летних студентов, а не дедов", – заявил командир штурмового батальона 3 ОШБр.

Горбатенко извинился, если его слова кого-нибудь обидели, заметив, что его мнение состоит в том, что старшие бойцы, особенно те, кто уже за 50, могут испытывать проблемы с выполнением боевых задач из-за болезней, приобретенных в течение жизни.

"В чем проблема, что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они, не умеющие, не готовые, не рожденные для войны? Никто не умеет, не готов и не рожден для войны" Вопрос в подходе к подготовке", – объяснил Ролло.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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