После 28 мая часть украинцев может потерять бронь от мобилизации: о чем идет речь

В Украине после 28 мая 2025 г. некоторые работники могут потерять право на бронирование от мобилизации. Причиной является проверка Министерства экономики о соответствии предприятий критически важному статусу.

Как сообщается в письме Минэкономики №27-11/37509-07 от 19 мая 2025 года, компании, имеющие филиалы или арендованные/собственные помещения по меньшей мере в трех областях, обязаны предоставить в министерство ряд документов. В частности, это выписки из информационной системы налоговой по расчетам с бюджетом и фондами по каждому подразделению за период с 1 января по 30 апреля 2025 года, а также документы, подтверждающие право собственности или аренды помещений, где эти филиалы расположены.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Информацию следует предоставить по электронной почте, при этом речь идет именно об обособленных подразделениях — документы по головному офису присылать не нужно.

При нарушении требований предприятие рискует потерять статус критически важного, а вместе с ним — и возможность бронировать работников, что позволяет сохранить ключевой персонал в период военного положения.

В начале 2025 г. в Украине было забронировано около 950 тысяч работников, что соотносится с численностью Вооруженных сил. Для получения брони работник должен быть задействован на критически важном предприятии и заработную плату не ниже 20 тысяч гривен.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных будет в первую очередь подлежать мобилизации в июне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!