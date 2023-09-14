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Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Игорь Романько

Как приготовить домашний майонез

Такой рецепт позволит вам наслаждаться собственноручно приготовленным майонезом, который точно превзойдет вкусный магазинный аналог. По словам блогера Алексея Крючкова, домашний майонез можно хранить в холодильнике в течение шести дней.

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Автор украинского кулинарного Instagram -блога поделился лайфхаком, как самостоятельно приготовить майонез, который превзойдет магазинный продукт по качеству. Этот рецепт прост и требует всего несколько ингредиентов.

Ингредиенты:

  • 250 мл масла без запаха;
  • одно яйцо;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 2 чайные ложки сока лимона.

Важно, чтобы желток был целым. Во время приготовления его следует накрыть блендером. Сначала взбивайте без подъема блендера, а когда образуется эмульсия, соедините нижнюю и верхнюю части.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в емкости.
  2. Добавьте белок и желток по отдельности, не разрушая структуру последнего.
  3. Взбивайте примерно одну минуту.

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