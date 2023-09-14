Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Такой рецепт позволит вам наслаждаться собственноручно приготовленным майонезом, который точно превзойдет вкусный магазинный аналог. По словам блогера Алексея Крючкова, домашний майонез можно хранить в холодильнике в течение шести дней.

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Автор украинского кулинарного Instagram -блога поделился лайфхаком, как самостоятельно приготовить майонез, который превзойдет магазинный продукт по качеству. Этот рецепт прост и требует всего несколько ингредиентов.

Ингредиенты:

250 мл масла без запаха;

одно яйцо;

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка сахара;

0,5 чайной ложки соли;

2 чайные ложки сока лимона.

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Важно, чтобы желток был целым. Во время приготовления его следует накрыть блендером. Сначала взбивайте без подъема блендера, а когда образуется эмульсия, соедините нижнюю и верхнюю части.

Процесс приготовления:

Смешайте все ингредиенты в емкости. Добавьте белок и желток по отдельности, не разрушая структуру последнего. Взбивайте примерно одну минуту.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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