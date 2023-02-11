Чем заменить сливочное масло во время выпечки

Сливочное масло стоит не дешево, а некоторые люди не любят употреблять этот продукт из-за его влияния на организм. К тому же некоторые люди страдают непереносимостью лактозы. В таком случае сливочное масло можно заменить другими ингредиентами, например во время выпекания.

Сливочное масло смягчает блюда и придает вкус, ведь оно богато животными жирами. То есть его можно заменить другими жирными продуктами. Для замены пригодится растительное масло, например подсолнечное, оливковое или даже арахисовое, а также желтки, сметана, йогурт, сливки и иногда сало.

Читайте также: Можно ли пить воду, кипятили несколько раз

Чтобы добавлять меньше сливочного масла или заменить его на другой продукт, соблюдайте пропорции:

Видео дня

сливочное масло на растительное масло – пропорция 2/3, где растительного масла должно быть меньше;

сливочное масло на йогурт – 1/4 порции йогурта и 1/2 порции соевого масла;

сливочное масло на овощное или фруктовое пюре все равно нужно добавлять с маслом в равной пропорции.

Остальные продукты вместо сливочного масла следует добавлять исходя из пропорций самого блюда.

Одним из самых простых и бюджетных решений является замена масла на маргарин. К сожалению, этот продукт не так полезен и может ощущаться во вкусе выпечки, но очень хорошо заменяет сливочное масло. Его следует добавлять в выпечку в пропорции 1 к 1.

Один из сладких рецептов без сливочного масла – это шоколадный торт, который можно приготовить в День всех влюбленных.

Раньше мы писали о том, что нельзя делать, чтобы чай с лимоном не потерял свои полезные свойства, а также о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!