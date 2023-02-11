Чим замінити вершкове масло під час випікання

Вершкове масло коштує не дешево, а деякі люди не полюбляють вживати цей продукт через його вплив на організм. До того ж деякі люди страждають на непереносність лактози. У такому випадку вершкове масло можна замінити іншими інгредієнтами, наприклад, під час випікання.

Вершкове масло пом'якшує страви та додає смаку, адже воно багате тваринними жирами. Тобто, його можна замінити іншими жирними продуктами. Для заміни згодиться рослинна олія, наприклад, соняшникова, оливкова чи навіть арахісова, а також жовтки, сметана, йогурт, вершки та інколи сало.

Читайте також: Чи можна пити воду, яку кип'ятили декілька разів

Щоб додавати менше вершкового масла, або замінити його на інший продукт, дотримуйтесь пропорцій:

Відео дня

вершкове масло на рослинну олію – пропорція 2/3, де рослинної олії має бути менше;

вершкове масло на йогурт – 1/4 порції йогурту і 1/2 порції соєвої олії;

вершкове масло на овочеве або фруктове пюре все одно потрібно додавати з маслом в рівній пропорції;

Інші продукти замість вершкового масла слід додавати виходячи з пропорцій самої страви.

Одним з найпростіших і найбюджетніших рішень є заміна масла на маргарин. На жаль, цей продукт не такий корисний і може відчуватись в смаку випічки, але він дуже добре замінює вершкове масло. Його треба додавати у випічку в пропорції 1 до 1.

Один із солодких рецептів без вершкового масла – це шоколадний торт, який можна приготувати на День усіх закоханих.

Раніше ми писали про те, що не можна робити, щоб чай з лимоном не втратив свої корисні властивості, а також про те, які 3 спеції додають чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!