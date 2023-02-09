Як зробити шоколадний торт з вишнями на День Святого Валентина: простий рецепт

14 лютого у всьому світі відзначатимуть День святого Валентина або День усіх закоханих. Напередодні свята закохані обирають оригінальні подарунки своїм другим половинкам. У цей день не зайвим буде порадувати кохану людину смачною стравою та, звісно, десертом, який підкреслить ваші почуття. Гарною ідеєю буде спекти шоколадний торт з вишнями.

Інгредієнти:

яйця: 3 шт.;

цукор: 250 г;

кефір, йогурт або нежирна сметана: 100 мл;

рослинна олія: 100 мл;

какао: 3 ст. л.;

розпушувач тіста: 2 ч. л.;

борошно: 260 г борошна = 2 склянки;

вишні: 200 г;

дрібка солі.

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Щоб приготувати шоколадний торт з вишнями, дістаємо яйця, кефір, йогурт або нежирну сметану з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Заморожені вишні не потрібно попередньо розморожувати, головне, щоб вони були без кісточок.

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Розбиваємо яйця у глибоку ємність та збиваємо їх із цукром до пишної піни. Після чого додаємо кефір, рослинну олію, сіль та перемішуємо;

Просіюємо через сито борошно з розпушувачем і какао, недовго перемішуємо тісто міксером на маленьких обертах;

Розігріваємо духовку до 180°C;

Форму для випікання змащуємо вершковим маслом та посипаємо борошном. Можна взяти ємність у формі серця;

Виливаємо тісто в форму, розрівнюємо силіконовою лопаткою та викладаємо зверху вишні;

Ставимо торт у розігріту духовку ат випікаємо приблизно 45 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою або зубочисткою;

Виймаємо з духовки та чекаємо, поки пиріг охолоне.

Торт слід додатково прикрасити та розрізати на порційні шматочки та красиво подати до святкового столу. Смачного!

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