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Рецепты

Как сделать шоколадный торт с вишнями на День Святого Валентина: простой рецепт

Игорь Романько

Простой рецепт шоколадного торта с вишнями

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. В канун праздника влюбленные выбирают оригинальные подарки своим вторым половинкам. В этот день не лишним будет порадовать любимого вкусным блюдом и конечно десертом, который подчеркнет ваши чувства. Хорошей идеей будет испечь шоколадный торт с вишнями.

Ингредиенты:

  • яйца: 3 шт.;
  • сахар: 250 г;
  • кефир, йогурт или нежирная сметана: 100 мл;
  • растительное масло: 100 мл;
  • какао: 3 ст. л.;
  • разрыхлитель теста: 2 ч. л.;
  • мука: 260 г муки = 2 стакана;
  • вишни: 200 г;
  • щепотка соли.

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Чтобы приготовить шоколадный торт с вишнями, достаем яйца, кефир, йогурт или нежирную сметану из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Замороженные вишни не нужно предварительно размораживать, главное чтобы они были без косточек.

  • Разбиваем яйца в глубокую емкость и сбиваем их с сахаром до пышной пены. После чего добавляем кефир, растительное масло, соль и перемешиваем;
  • Просеиваем через сито муку с разрыхлителем и какао, недолго перемешиваем тесто миксером на маленьких оборотах;
  • Разогреваем духовку до 180°C;
  • Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Можно взять емкость в форме сердца;
  • Выливаем тесто в форму, разравниваем силиконовой лопаткой и выкладываем сверху вишни;
  • Ставим торт в разогретую духовку и выпекаем примерно 45 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой;
  • Вынимаем из духовки и ждем, пока пирог остынет.

Торт следует дополнительно украсить и разрезать на порционные кусочки и подать красиво к праздничному столу. Приятного аппетита!

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