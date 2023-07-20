Появились фото и видео спасенного моряка, который с собакой три месяца дрейфовал в Тихом океане

51-летний австралиец Тим Шеддок со своей собакой Беллой на катамаране попал в шторм в Тихом океане. Человек три месяца дрейфовал среди вод океана и ждал помощи.

Все это время он и его собака питались рыбой и пили дождевую воду. Как сообщает Deutsche Welle, в путешествие моряк отправился еще в апреле отправился из мексиканского порта Ла-Пас.

Человек планировал преодолеть 6000 км к архипелагу Французская Полинезия в Тихом океане. Через несколько недель он попал в шторм. На судне, на котором он плыл, сломалась электроника и радиосвязь. Судно стало неуправляемым.

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Лишь за три месяца от начала "морского приключения" Шеддока и его собаку заметил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.

Спасенных посадили на борт траулера и отправили обратно в Мексику.

Комментируя свое приключение, мужчина сказал: "Я прошел из-за очень тяжелых испытаний в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был один. В остальном у меня все хорошо со здоровьем".

Напомним, в США 300-килограммовый морской лев во время побега чуть не убил работницу аквариума.

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