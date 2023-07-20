З'явилися фото та відео врятованого моряка, який з собакою три місяці дрейфував у Тихому океані

51-річний австралієць Тім Шеддок зі своїм собакою Беллою на катамарані потрапив у шторм у Тихому океані. Чоловік три місяці дрейфував серед вод океану та чекав на допомогу.

Увесь цей час він та його пес харчувалися рибою та пили дощову воду. Як повідомляє Deutsche Welle, у подорож моряк вирушив ще у квітні вирушив з мексиканського порту Ла-Пас.

Чоловік планував подолати 6000 км до архіпелагу Французька Полінезія в Тихому океані. За кілька тижнів він потрапив у шторм. На судні, на якому він плив, зламалася електроніка та радіозв'язок. Судно стало некерованим.

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Лише за три місяці від початку "морської пригоди" Шеддока і його собаку помітив гелікоптер з рибальського траулера, що проходив повз.

Врятованих посадили на борт траулера й відправили назад до Мексики.

Коментуючи свою пригоду, чоловік сказав: "Я пройшов через дуже важкі випробування в морі. Мені просто потрібний відпочинок і хороша їжа, тому що я довго був один. В іншому у мене все добре зі здоров'ям".

Нагадаємо, у США 300-кілограмовий морський лев під час втечі мало не вбив працівницю акваріума.

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