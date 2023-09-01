Появились новые спутниковые снимки, зафиксировавшие полное уничтожение двух Ил-76 в Пскове (фото)

В сети показали новые спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" в России, подвергшийся атаке беспилотников в ночь на 30 августа.

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Эти снимки являются визуальным подтверждением того, что были поражены четыре российских самолета Ил-76. При этом два из них сгорели полностью, а еще два российских Ил-76, вероятно, получили серьезные повреждения.

Фото были опубликованы OSInt-исследователем М.Т. Андерсон на странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

Напомним, дроны массированно атаковали семь областей россии.

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