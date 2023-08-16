Появилось фото последствий ночной атаки Shahed по портам Одесской области
Ночью 16 августа русские боевики атаковали иранскими дронами южные регионы Украины. Силами воздушной обороны было уничтожено 13 из 16 запущенных оккупантами беспилотников.
Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, в эту ночь российские боевики атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными дронами типа "Shahed-136/131". Враг запускал дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска.
Атака совершалась несколькими волнами, объяснили в оперативном командовании "Юг". Сначала беспилотники направили в сторону Николаевской области, где они были уничтожены. Позже россияне двумя волнами атаковали Одесскую область. В общей сложности удалось сбить 13 "шахедов" из 16.
Читайте также: Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область ударными БпЛА: разрушенная нефтебаза (видео)
Во время ночной атаки в Одесской области были разрушены ангары с зерном и сельскохозяйственная техника. На месте прилета возникли пожары.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил: "Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины над Одесской областью было уничтожено 11 вражеских ударных беспилотников".
Напомним, утром 15 августа россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. В общей сложности были зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!