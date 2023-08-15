Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину: во Львовской области повреждены жилые дома, в Луцке и Днепре – прилет по предприятиям, есть пострадавшие (фото)

Утром 15 августа во время масштабной воздушной тревоги во Львове раздались звуки взрывов, россияне попали в жилые дома. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что кроме Львова есть поврежденные дома в Ставчанах и Суховоле.

Также россияне попали в промышленное предприятие в Луцке, есть погибшие. В Днепре россияне попали в предприятие, возник пожар, пострадали люди.

Об этом сообщают глава Львовской ОВА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый, городской голова Луцка Игорь Полищук, председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Садовый сообщил, что есть "много сбитых ракет" и попадание по Львову. По его словам, пострадали и частные дома.

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Также мэр Львова сообщил, что есть попадание в жилые дома, на верхних этажах возник пожар.

Впоследствии Садовый добавил, что ракета прилетела во двор детского сада. В общей сложности повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад.4 человека получают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Козицкий сообщил, что небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова, их потушили. В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. В результате вражеской атаки повреждение транспортных средств.

Кроме того, в Ставчанах Львовской области повреждены 10 домов, сейчас известно о людях, которые получили легкие травмы. Есть поврежденные дома и в Суховоле.

Городской голова Луцка сообщил, что произошло попадание по одному из промышленных предприятий и есть пострадавшие. Позже он уточнил, что погибли 3 человека.

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Лисак сообщил, что в результате удара по предприятию в Днепре ранены 2 человека.

59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован. Он находится в состоянии средней тяжести.

О последствиях ночной атаки рассказала и глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.

"Сегодня на рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работала наша ПВО", – сказала она.

Онищук отметила, что обломки ракеты попали в частный двор. Были повреждены хозяйственные постройки и жилой дом, пострадавших нет.

Напомним, российские оккупанты атаковали Одессу "Калибрами" и дронами, в результате чего вспыхнул гипермаркет, повреждено общежитие.

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