Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну: на Львівщині пошкоджено житлові будинки, в Луцьку та Дніпрі – приліт по підприємствах, є постраждалі (фото)

Вранці 15 серпня під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунали звуки вибухів, росіяни влучили у житлові будинки. Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що, крім Львова, є пошкоджені будинки у Ставчанах і Суховолі.

Також росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є загиблі. У Дніпрі росіяни влучили у підприємство, виникла пожежа, постраждали люди.

Про це повідомляють голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий, Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Садовий повідомив, що є "багато збитих ракет" і попадання по Львову. За його словами, постраждали і приватні помешкання.

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Також мер Львова повідомив, що є влучення в житлові будинки, на верхніх поверхах виникла пожежа.

Згодом Садовий додав, що ракета прилетіла у двір дитячого садка. Загалом пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.4 людини отримують медичну допомогу, загрози їх життю немає.

Козицький повідомив, що невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження транспортних засобів.

Крім того, у Ставчанах Львівської області пошкоджені 10 будинків, наразі відомо про людей, які зазнали легких травм. Є пошкоджені будинки і в Суховолі.

Міський голова Луцька повідомив, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств та є постраждалі. Пізніше він уточнив, що загинуло 3 осіб.

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Лисак повідомив, що внаслідок удару по підприємству у Дніпрі поранені 2 людини.

59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Про наслідки нічної атаки розповіла й голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО", – сказала вона.

Онищук зазначила, що уламки ракети влучили на приватне подвір’я. Було пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок, постраждалих нема.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Одесу "Калібрами" та дронами, внаслідок чого спалахнув гіпермаркет, пошкоджено гуртожиток.

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