Появилось объяснение, как именно россияне срежиссировали уничтожение техники легиона "Свобода России".

Эти машины не врезались в эту траншею. Объясню, почему"

Нет гравия в протекторе шины. На самом деле на шинах вообще нет грязи. Автомобиль поместили в траншею с бортовой платформы. Даже малобюджетный фильм о войне не будет столь нереалистичен.

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Этот автомобиль врезался кузовом в траншею, но почва перед ним не повреждена, что непременно случилось бы, если бы автомобиль врезался даже со скоростью 10 миль в час. Учитывая, что это тяжелое транспортное средство, от удара почва сместится. Это транспортное средство было помещено туда с платформы.

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Как переднее колесо преодолело траншею, а задние нет? Тем более что в него носом врезался другой автомобиль. Более того, он не оставил следов от шин. Фактически, шина вообще никогда не касалась земли. Примечательно, поскольку он только что преодолел траншею.

А вот здесь почва смещена, что было вызвано движением шины справа налево. То есть авто боком толкали в траншею.

Вот как это было сделано: с помощью бортового грузовика и крана россияне опустили транспортные средства и расположили их так, будто они получили повреждения. Вероятно, автомобили были захвачены в Украине несколько месяцев назад или получены у Ирана.

Напомним, Минобороны РФ отчитались об уничтожении "диверсантов" в Белгородские области.

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