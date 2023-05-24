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Появилось объяснение, как именно было срежиссировано "уничтожение техники" легиона "Свобода России" на Белгородщине (фото)

Цихоцкая Мария

Появилось объяснение, как именно было срежиссировано 'уничтожение техники' легиона 'Свобода России' на Белгородщине (фото)

Появилось объяснение, как именно россияне срежиссировали уничтожение техники легиона "Свобода России".

Эти машины не врезались в эту траншею. Объясню, почему"

 

Нет гравия в протекторе шины. На самом деле на шинах вообще нет грязи. Автомобиль поместили в траншею с бортовой платформы. Даже малобюджетный фильм о войне не будет столь нереалистичен.

Переходим к следующему

 

Этот автомобиль врезался кузовом в траншею, но почва перед ним не повреждена, что непременно случилось бы, если бы автомобиль врезался даже со скоростью 10 миль в час. Учитывая, что это тяжелое транспортное средство, от удара почва сместится. Это транспортное средство было помещено туда с платформы.

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Как переднее колесо преодолело траншею, а задние нет? Тем более что в него носом врезался другой автомобиль. Более того, он не оставил следов от шин. Фактически, шина вообще никогда не касалась земли. Примечательно, поскольку он только что преодолел траншею.

 

А вот здесь почва смещена, что было вызвано движением шины справа налево. То есть авто боком толкали в траншею.

 

Вот как это было сделано: с помощью бортового грузовика и крана россияне опустили транспортные средства и расположили их так, будто они получили повреждения. Вероятно, автомобили были захвачены в Украине несколько месяцев назад или получены у Ирана.

Напомним, Минобороны РФ отчитались об уничтожении "диверсантов" в Белгородские области.

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