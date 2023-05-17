Правильный грунт и регулярный полив: как ухаживать за спатифиллумом

В народе спатифиллум называют "женское счастье". Считается, что когда он цветет – в дом приходит радость и счастье. Как ухаживать за этим капризным цветком подскажет UaPortal.

Спатифиллум растет в тропиках, поэтому комфортные условия для него – высокая влажность, тепло и отсутствие сквозняков. Оптимальная температура для этого растения – не ниже +18 °C.

Итак, вы вроде соблюдаете все правила ухода, но спатифиллум не радует вас цветами. Есть несколько причин этому:

– не подходит освещение;

– неправильный полив;

– низкая влажность воздуха;

– неправильная пересадка;

– почва не подходит;

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– не подходит удобрение.

Детальнее разберем каждый пункт

Освещение

Это растение не может расти на солнечном месте – только в тени. Но не ставьте спатифиллум на северную сторону – только на восточную.

Полив

Вода для полива спатифилума должна отстаиваться 12 часов и иметь комнатную температуру. Летом растение нуждается в обильном поливе. Но следите за подсыханием почвы – и поливайте только тогда, чтобы не затопить спатифиллум.

Влажность

Опрыскивайте спатифиллум дважды в неделю и протирайте листья влажной тряпкой.

Пересадка

Когда корни перестают помещаться в горшок – цветок нужно пересадить. Для пересадки горшок берите больше по размеру. Растение начинает цвести только после того, как его корни заполнят все пространство горшка.

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Почва

Почва для цветка нужна слегка кислая и рыхлая, а также позаботьтесь о хорошем дренаже. Ориентируйтесь на следующие пропорции: 2 части перегноя, 1 часть торфа и 2 части почвы из-под хвойных. Не лишним будет добавить древесный уголь.

Удобрение

Подпитывайте спатифиллум в течение всего года: в теплое время года – каждую неделю, в холодное – раз в месяц. Берите удобрения с азотом и калием. Кроме того, регулярно осматривайте спатифиллум на наличие вредителей.

Лайфхак от огородников: чтобы спатифиллум быстрее начал цвести, обрежьте под корень старые листья из растения.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения нуждаются в меньшем уходе.

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