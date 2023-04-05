Правительство готовит значительное повышение тарифов на коммунальные услуги: когда цены вырастут

Украинцы обеспокоены возможным повышением тарифов на коммунальные услуги, которое, как считают эксперты, может составить в 2-3 раза больше текущего уровня оплаты. Чиновники объясняют, что повышение тарифов необходимо для компенсации потерь и разрушения части энергетических объектов и высокой инфляции.

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В 2014 году российская агрессия привела к сложной и болезненной ситуации в Украине, которая усугубила тяжесть различных экономических вопросов, в частности, вопрос тарифов. С момента начала конфликта у большинства украинцев приоритетом стала защита родины и физическон выживание, а не оплата счетов за коммунальные услуги.

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Чтобы помочь гражданам, Верховная Рада в летний период 2021 года приняла закон о моратории на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа, а также на услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой. Этот запрет действует в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его отмены. Кроме того, "заморозили" и другие тарифы, в том числе на электроэнергию.

Однако с конца 2022 года в СМИ появлялись прогнозы возможного повышения тарифов на коммунальные услуги. Национальная комиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод в 2023 году, что обусловлено ростом стоимости материалов и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Однако это повышение тарифов не должно быть таким высоким, как было прогнозировано ранее, и НКРЭКУ разработала механизм постепенного повышения тарифов в течение трех лет.

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По данным экспертов, повышение тарифов на коммунальные услуги является необходимым шагом для обеспечения стабильности и развития коммунальной отрасли в Украине. Однако этот вопрос требует детального обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, включая общественные организации, экспертов и правительственных представителей. Важно найти баланс между потребностями отрасли и возможностями граждан оплачивать коммунальные услуги, а также обеспечить прозрачное и эффективное регулирование тарифов.

Украинские власти стоят перед выбором по вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги в условиях войны. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что обсуждение по этому вопросу начнется по окончании отопительного сезона. В то же время, он гарантировал, что будет найдено "сбалансированное общественное решение".

Ростислав Шурма, министр энергетики и защиты окружающей среды, отметил, что сейчас изучается вариант, при котором украинцы будут платить рыночную цену за коммунальные услуги, но получать компенсацию от государства. В то же время он подчеркнул, что граждане должны полностью платить коммунальные тарифы, а компании должны иметь стимулы для развития производства.

Итак, власти знают о необходимости сбалансированного подхода к этому вопросу и морально готовят общество к возможному повышению тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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