'Праздник достойных. Праздник равных': Зеленский трогательно поздравил украинцев с Днем независимости (видео)

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Ролик записан на фоне мурала с Александром Мациевским – Героем Украины, который перед расстрелом в лицо российских войск воскликнул "Слава Украине!"

Президент подчеркнул, что Независимость Украины – ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. Поздравительный ролик он посвятил каждому, кто дает Украине независимость.

"И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба – за то, что важно каждому. Это независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных, нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов", – сказал он. президент.

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Зеленский поблагодарил защитников, их родителей, украинских семей, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу ее защищать. Поблагодарил всех, кто ждет родных с фронта.

"Каждое слово важно. И важен каждый, кто делает так, чтобы это слово было сказано и услышано. Кто обеспечивает в стране связь", – добавил он.

Президент почтил всех, кто отдал жизнь в борьбе за Украину.

Он поблагодарил украинских матерей, учителей, медиков, производителей украинского оружия, имена которых пока засекречены.

"И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь", - добавил Зеленский.

В этом году Украина отмечает 32-ю годовщину Независимости, провозглашенной в 1991 году. Праздничные мероприятия из-за полномасштабной войны не проводятся.

Предлагаем поздравить родных и близких поздравлениями от UaPortal.

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