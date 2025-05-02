Праздники с привкусом инфляции: сколько стоит мясо на шашлык в этом году
За последний месяц в Украине существенно выросли цены на свинину. Если раньше килограмм лопатки или бедра можно было приобрести в супермаркетах за 150–160 грн, то теперь найти мясо без кости дешевле 200 грн/кг почти нереально.
По данным "ПроАгро Групп", подорожание охватило почти все категории свежей свинины. В конце апреля наименьшей стоимостью отмечались ребра и грудинка – от 199 грн. за килограмм, хотя еще в марте цена на них колебалась в пределах 180–190 грн.
Повышение цен коснулось и других частей туши:
- подбрюшина выросла в цене примерно на 15 грн и продается по 215 грн/кг;
- цены на ошейок, которые в марте составляли 260–280 грн/кг, сейчас составляют 320–345 грн/кг;
- лопатку теперь реализуют по 220–240 грн/кг, хотя еще месяц назад она стоила 190–200 грн/кг.
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Аналитики объясняют: рост стоимости свинины обусловлен совокупностью факторов – общим уровнем инфляции, сезонными колебаниями, уменьшением объемов предложения на рынке, а также распространением африканской чумы свиней (АЧС).
Актуальные цены на свинину в украинских супермаркетах
По информации портала Минфин, стоимость свинины в торговых сетях Украины продолжает расти. Более всего подорожали такие популярные части, как ошейок, грудинка и подбрюшина.
Грудинка – средняя цена составляет 211,45 грн/кг:
- Metro – 207,90 грн/кг
- Novus – 209,00 грн/кг
- Auchan – 199,90 грн/кг
- Megamarket – 229,00 грн/кг
Лопатка – в среднем 226,97 грн/кг:
- Novus – 229,00 грн/кг
- Metro – 217,90 грн/кг
- Megamarket – 234,00 грн/кг
Ошеек – самая дорогая позиция:
- Novus – 319,00 грн/кг
- Metro – 333,58 грн/кг
- Megamarket – 339,00 грн/кг
Подбрюшина – в среднем 214,00 грн/кг:
- Novus – 199,00 грн/кг
- Megamarket – 229,00 грн/кг
Ребра – аналогично 214,00 грн/кг:
- Novus – 199,00 грн/кг
- Megamarket – 229,00 грн/кг
Шашлык – цена варьируется, среднее значение – 263,50 грн/кг:
- Metro – 327,50 грн/кг
- Novus – 199,00 грн/кг
- Megamarket – 264,00 грн/кг
Такие изменения цен могут серьезно повлиять на планы украинцев по майским пикникам.
Ранее мы рассказывали, что украинцев предупреждают о возможном дефиците популярного овоща и прыжке цен.
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