Свята з присмаком інфляції: скільки коштує м'ясо на шашлик цьогоріч

За останній місяць в Україні суттєво зросли ціни на свинину. Якщо раніше кілограм лопатки або стегна можна було придбати в супермаркетах за 150–160 грн, то тепер знайти м’ясо без кістки дешевше ніж за 200 грн/кг майже нереально.

За даними "ПроАгро Груп", подорожчання охопило майже всі категорії свіжої свинини. Наприкінці квітня найменшою вартістю відзначалися ребра та грудинка – від 199 грн за кілограм, хоча ще в березні ціна на них коливалася в межах 180–190 грн.

Підвищення цін торкнулося й інших частин туші:

підчеревина зросла в ціні приблизно на 15 грн і наразі продається по 215 грн/кг;

ціни на ошийок, які в березні становили 260–280 грн/кг, нині сягають 320–345 грн/кг;

лопатку тепер реалізують по 220–240 грн/кг, хоча ще місяць тому вона коштувала 190–200 грн/кг.

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Аналітики пояснюють: зростання вартості свинини спричинене сукупністю чинників – загальним рівнем інфляції, сезонними коливаннями, зменшенням обсягів пропозиції на ринку, а також поширенням африканської чуми свиней (АЧС).

Актуальні ціни на свинину в українських супермаркетах

За інформацією порталу "Мінфін", вартість свинини в торгових мережах України продовжує зростати. Найбільше подорожчали такі популярні частини, як ошийок, грудинка та підчеревина.

Грудинка – середня ціна становить 211,45 грн/кг:

Metro – 207,90 грн/кг

Novus – 209,00 грн/кг

Auchan – 199,90 грн/кг

Megamarket – 229,00 грн/кг

Лопатка – в середньому 226,97 грн/кг:

Novus – 229,00 грн/кг

Metro – 217,90 грн/кг

Megamarket – 234,00 грн/кг

Ошийок – найдорожча позиція:

Novus – 319,00 грн/кг

Metro – 333,58 грн/кг

Megamarket – 339,00 грн/кг

Підчеревина – в середньому 214,00 грн/кг:

Novus – 199,00 грн/кг

Megamarket – 229,00 грн/кг

Ребра – аналогічно 214,00 грн/кг:

Novus – 199,00 грн/кг

Megamarket – 229,00 грн/кг

Шашлик – ціна варіюється, середнє значення – 263,50 грн/кг:

Metro – 327,50 грн/кг

Novus – 199,00 грн/кг

Megamarket – 264,00 грн/кг

Такі зміни цін можуть серйозно вплинути на плани українців щодо травневих пікніків.

Раніше ми розповідали, що українців попереджають про можливий дефіцит популярного овочу і стрибок цін.

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