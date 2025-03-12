Прекращение огня на войне в Украине: стала известна дата начала обсуждений деталей

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже на следующей неделе стартуют переговоры по деталям прекращения огня: "Мы уже договорились, что на следующей неделе на техническом уровне экспертные команды начнут обсуждение всех деталей".

Об этом заявил Ермака, сообщает сайт Офиса президента. По словам главы ОП, во время встречи украинской делегации с американскими представителями в Джидде поднималась тема гарантий безопасности для Украины.

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"Мы рассматривали разные варианты, и сейчас несколько из них находятся на столе. Поскольку консультации продолжаются, пока не готовы говорить о конкретике. Но это должны быть гарантии, которые полностью сделают невозможным любую дальнейшую агрессию против Украины".

Также Ермак отметил, что после встречи США планируют передать российской стороне наработанные предложения.

"Теперь мяч на поле России. И весь мир увидит, кто действительно стремится к миру, а кто только делает вид".

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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