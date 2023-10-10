Прекратите выбрасывать картофельные шкурки: список вкусных блюд

Картофель – это один из самых популярных овощей в мире. Из нее можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

Однако многие считают, что картофельная кожура – это несъедобная часть овоща и просто выбрасывает ее. На самом деле картофельная кожура – это источник ценных питательных веществ, таких как клетчатка, минералы и витамины.

Клетчатка помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Минералы, такие как калий, магний и фосфор необходимы для нормального функционирования организма. Витамины С и В6 помогают укрепить иммунную систему.

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Что можно приготовить из картофельной шкурки?

Из картофельной кожуры можно приготовить множество блюд, как сладких, так и соленых.

Вот несколько рецептов:

Картофельные шкурки с сыром и беконом

Это блюдо – это отличный вариант для закуски или перекуса. Для ее приготовления вам понадобятся:

Картофельные шкурки

Сыр

Бекон

Масло

Соль и перец по своему вкусу

Приготовление:

Отварите картофель в кожуре до готовности. Снимите шкурку с толстым слоем картофеля. Выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Потрите сверху кусочки бекона, а сверху потрите творог. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 15-20 минут.

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Картофельные шкурки с чесноком

Это блюдо – отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Для ее приготовления вам понадобятся:

Картофельные шкурки

Чеснок

Масло

Соль и перец по своему вкусу

Приготовление:

Вымойте хорошо картофель и почистите. Картофельную кожуру хорошо промойте еще раз. Картофель можно использовать для приготовления других блюд. Картофельные шкурки выложите на смазанную маслом или маслом форму для запекания. Сверху выжмите несколько зубчиков чеснока. Полейте маслом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 25-40 минут. Когда кожуры запечь, посыпьте солью и перцем по желанию.

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