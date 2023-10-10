Припиніть викидати картопляні шкірки: список смачних страв
Картопля – це один з найпопулярніших овочів у світі. З неї можна приготувати безліч смачних і корисних страв.
Однак багато хто вважає, що картопляна шкірка – це неїстівна частина овоча і просто викидає її. Насправді картопляна шкірка – це джерело цінних поживних речовин, таких як клітковина, мінерали та вітаміни.
Клітковина допомагає підтримувати здоров'я травної системи. Мінерали, такі як калій, магній і фосфор, необхідні для нормального функціонування організму. Вітаміни С і В6 допомагають зміцнити імунну систему.
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Що можна приготувати з картопляної шкірки?
З картопляної шкірки можна приготувати безліч страв, як солодких, так і солоних.
Ось кілька рецептів:
Картопляні шкірки з сиром та беконом
Ця страва – це відмінний варіант для закуски або перекусу. Для її приготування вам знадобляться:
- Картопляні шкірки
- Сир
- Бекон
- Олія
- Сіль та перець до свого смаку
Приготування:
- Відваріть картоплю в шкірці до готовності. Зніміть шкірку з товстим шаром картоплі. Викладіть у форму для запікання, змащену олією. Потріть зверху шматочки бекону, а зверху потріть сир.
- Запікайте в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм протягом 15-20 хвилин.
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Картопляні шкірки з часником
Ця страва – це відмінний варіант для швидкого та смачного перекусу. Для її приготування вам знадобляться:
- Картопляні шкірки
- Часник
- Олія
- Сіль та перець до свого смаку
Приготування:
- Помийте гарно картоплю й почистьте. Картопляні шкірки гарно промийте ща раз. Почищену картоплю можете використати для приготування інших страв.
- Картопляні шкірки викладіть на змащену олією чи маслом форму для запікання. Зверху вичавіть кілька зубчиків часнику.
- Полийте олією та запікайте в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм упродовж 25-40 хвилин. Коли шкірки запечуться, посипте сіллю та перцем за бажанням.
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