Смачна осіння закуска: рецепт гарбуза фрі з пармезаном

Ця страва є чудовою закускою. Вона смакує як гарячою, так і холодною з різними соусами. Рецептом поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

Гарбуз – 1 кг

Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Часник сушений – 1 ч. л.

Паприка мелена – 1 ч. л.

Олія соняшникова – 50 мл

Пармезан – 60 г

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Спосіб приготування:

1. Помийте гарбуз, очистіть від шкірки і насіння. Наріжте невеликими шматками і викладіть у миску. Додайте крохмаль, сіль, перець, сушений часник, паприку, влийте рослинну олію і перемішайте. Залиште на 15 хвилин.

2. Застеліть деко пергаментом і викладіть на нього в один шар брусочки гарбуза. Випікайте в духовці при 180°C 20 хвилин. Деко дістаньте і переверніть всі шматочки на другий бік. Посипте тертим пармезаном і запікайте ще 15 хвилин.

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