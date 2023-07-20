Превышает показатели некоторых государств-членов: сколько стандартов НАТО введено в Украине

Украина уже ввела 287 стандартов НАТО. В частности, часть из них – первоочередные требования Альянса, а другая часть является собственной инициативой государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в Telegram. Таким образом, Украина не только занимает первое место среди государств-партнеров НАТО, но и даже превышает показатели некоторых государств-членов.

В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО. Это почти четверть от общего количества, говорилось в сообщении Минобороны.

Таким образом, 174 введенных стандарта НАТО являются первоочередными требованиями Североатлантического союза в рамках Целей партнерства НАТО-Украина. В то время как другие 113 стандартов НАТО, уже действующие в Украине, являются инициативой нашего государства.

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Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе (Литва) проходил саммит НАТО, который должен определить путь Украины по членству в Альянсе и предоставить нашей стране гарантии безопасности. Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров на время, пока наше государство выполняет требования по присоединению к Альянсу.

В ходе саммита союзники одобрили для нашей страны пакет из трех составляющих, который приблизит Украину к НАТО: многолетняя программа практической помощи, создание нового Совета Украина-НАТО, подтвердили, что Украина станет членом Альянса и убрали требование о Плане действий по членству.

После двухдневного саммита НАТО Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции, чтобы подвести итоги. В частности, он заявил, что после окончания войны Украину точно пригласят в членство в НАТО, и она станет полноправным членом Альянса.

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