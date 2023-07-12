Зеленский дал пресс-конференцию по итогам саммита НАТО: главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции, где он подвел итоги двухдневного саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе. В своем выступлении он заявил, что после окончания войны Украину точно пригласят к членству в НАТО и она станет полноправным членом Альянса. Президент также высказал свою позицию по передаче дальнобойных ракет ATACMS, зерновому соглашению и достижению победы в украинской войне.

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Общественное подготовило обзор главных заявлений президента, сделанных в ходе пресс-конференции. Основные заявления Президента на пресс-конференции НАТО:

Альянс не будет сдерживать вступление Украины по поводу недостаточного уровня реформ. По словам президента: "Мы получили большой позитив и уверенность, что Украина станет членом НАТО, как только ситуация будет стабилизирована";

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Решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS пока не было принято;

Украина не изменит ни одного статуса на любой территории. Президент подчеркнул: "Мы никогда не согласимся на обмен какого-либо статуса на любую нашу территорию, даже если это будет одна деревня, где проживает один дед";

Президент считает важным, что в декларации G7 было закреплено, что гарантии безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО и ратифицированы отдельно каждой страной в их парламентах;

Украинские военные могут участвовать в защите других государств-членов НАТО в рамках действующего законодательства, однако это произойдет только после вступления Киева в Альянс;

Президент подчеркнул желание вернуть украинскую землю, обеспечить безопасность на территории и вернуть людей, вынужденных эмигрировать за границу. Он также отметил необходимость наказания за все преступления, поскольку справедливость является непременной составляющей победы.

Напомним, 11-12 июля в Литве в Вильнюсе проходит саммит НАТО, который должен определить путь Украины по членству в Альянсе и предоставление нашей стране гарантий безопасности. Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что на этом мероприятии Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров на время, пока наше государство выполняет требования по присоединению к Альянсу.

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