Зеленський дав пресконференцію за підсумками саміту НАТО: головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський виступив на пресконференції, де він підбив підсумки дводенного саміту НАТО, що проходив у Вільнюсі. У своїй промові він заявив, що після закінчення війни Україну точно запросять до членства в НАТО і вона стане повноправним членом Альянсу. Президент також висловив свою позицію щодо передачі далекобійних ракет ATACMS, зернової угоди та досягнення перемоги в українській війні.

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Суспільне підготувало огляд головних заяв президента, зроблених під час пресконференції. Основні заяви Президента на пресконференції НАТО:

Альянс не буде стримувати вступ України з приводу недостатнього рівня реформ. За словами президента: "Ми отримали великий позитив і впевненість, що Україна стане членом НАТО, як тільки безпекова ситуація буде стабілізована";

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Рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS поки не було прийнято;

Україна не змінить жоден статус на будь-якій території. Президент наголосив: "Ми ніколи не погодимося на обмін будь-якого статусу на будь-яку нашу територію, навіть якщо це буде одне село, де проживає один дід";

Президент вважає важливим, що у декларації G7 було закріплено, що гарантії безпеки будуть діяти до вступу України в НАТО і будуть ратифіковані окремо кожною країною у їх парламентах;

Українські військові зможуть брати участь у захисті інших держав-членів НАТО в рамках чинного законодавства, проте це станеться лише після вступу Києва в Альянс;

Президент підкреслив бажання повернути українську землю, забезпечити безпеку на території та повернути людей, які були примушені емігрувати за кордон. Він також наголосив на необхідності покарання за всі злочини, оскільки справедливість є неодмінною складовою перемоги.

Нагадаємо, 11-12 липня у Литві у Вільнюсі проходить саміт НАТО, який має визначити шлях України щодо членства в Альянсі та надання нашій країні гарантій безпеки. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що на цьому заході Україна прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів на час, поки наша держава здійснює вимоги щодо приєднання до Альянсу.

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