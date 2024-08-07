Превзойдет Пригожина: Буданов заявил, что в Украине находится лицо, способное совершить военный мятеж в рф

Для нового военного мятежа в России необходим действующий на месте лидер. Один из таких лидеров находится в Украине, но еще приобретает необходимые навыки и ресурсы.

Об этом, как сообщает Forbes, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он пояснил, что Украина знала о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" за полгода до его реализации.

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Пока в России не наблюдается активных попыток организации такого сценария.

"Для мятежей этнических групп нужен лидер на месте. Один из таких у нас есть, но он еще не набрал достаточной способности. Тогда можно будет что-то обсуждать. Бунт "вагнеровцев" готовился задолго заранее", — добавил Буданов.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская армия сейчас недоукомплектована примерно на 10%. По его словам, у российской армии возникли проблемы с мобилизацией. И эти трудности начались около трех месяцев назад.

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