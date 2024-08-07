Перевершить Пригожина: Буданов заявив, що в Україні перебуває особа, яка здатна здійснити військовий заколот в рф

Для нового військового заколоту в Росії необхідний лідер, який би діяв на місці. Один із таких лідерів перебуває в Україні, але ще набуває необхідних навичок та ресурсів.

Про це, як повідомляє Forbes, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він пояснив, що Україна знала про підготовку заколоту ПВК "Вагнер" за пів року до його реалізації.

Також читайте: Превентивний удар: військовий експерт пояснив стратегію спецоперації в Курській області рф

Наразі в Росії не спостерігається активних спроб організації такого сценарію.

"Для заколотів етнічних груп потрібен лідер на місці. Один з таких є у нас, але він ще не набрав достатньої спроможності. Тоді можна буде щось обговорювати. Бунт "вагнерівців" готувався задовго заздалегідь", – додав Буданов.

Нагадаємо, раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська армія нині недоукомплектована приблизно на 10%. За його словами, в російській армії виникли проблеми з мобілізацією. І ці труднощі почалися близько трьох місяців тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!