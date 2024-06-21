При каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК: объяснение Минобороны

В Минобороны Украины отметили, что электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный. При этом военнообязанные должны дополнительно появиться в ТЦК и СП, особенно если в реестре "Оберіг" содержатся некорректные данные.

Об этом сообщил РБК-Украина спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Он подчеркнул, что обращаться в ТЦК и СП должны также те, у кого есть бронирование, право на отсрочку или направление на ВВК или мобилизационное распоряжение.

"Дополнительно идти в ТЦК и СП надо в случае, если данные были внесены в реестр "Оберіг" некорректно, или если человек нарушил правила воинского учета. Также в ТЦК и СП следует явиться тем, кто имеет бронирование, право на отсрочку или получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение", – отметил Лазуткин.

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Спикер пояснил, что электронный военно-учетный документ содержит QR-код, с помощью которого полиция или ТЦК смогут проверить его действие через камеру смартфона. По его словам, через Резерв+ можно соблюсти закон, вступивший в силу 18 мая 2024 года.

Военнообязанные также могут исправить свои данные в Резерв+.

"Нужно будет переуточнить свою информацию из реестра "Оберіг", получить его уже с QR-кодом и непосредственно рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки", – рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

К тому же, в приложении "Резерв+" добавили новую функцию "Исправить данные онлайн". Это можно сделать в двух случаях:

если военнослужащий состоит на учете и его актуальный статус не отражается в реестре "Оберег";

если данные не найдены – для всех военнообязанных, получивших такое сообщение в Резерв+.

Для этого граждане могут подать заявку на исправление данных, которую получит реестр "Оберег".

Для использования новых функций необходимо обновить приложение.

Напомним, ранее в Раде ответили, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.

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