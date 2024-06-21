При каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК: объяснение Минобороны
В Минобороны Украины отметили, что электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный. При этом военнообязанные должны дополнительно появиться в ТЦК и СП, особенно если в реестре "Оберіг" содержатся некорректные данные.
Об этом сообщил РБК-Украина спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Он подчеркнул, что обращаться в ТЦК и СП должны также те, у кого есть бронирование, право на отсрочку или направление на ВВК или мобилизационное распоряжение.
"Дополнительно идти в ТЦК и СП надо в случае, если данные были внесены в реестр "Оберіг" некорректно, или если человек нарушил правила воинского учета. Также в ТЦК и СП следует явиться тем, кто имеет бронирование, право на отсрочку или получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение", – отметил Лазуткин.
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Спикер пояснил, что электронный военно-учетный документ содержит QR-код, с помощью которого полиция или ТЦК смогут проверить его действие через камеру смартфона. По его словам, через Резерв+ можно соблюсти закон, вступивший в силу 18 мая 2024 года.
Военнообязанные также могут исправить свои данные в Резерв+.
"Нужно будет переуточнить свою информацию из реестра "Оберіг", получить его уже с QR-кодом и непосредственно рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки", – рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
К тому же, в приложении "Резерв+" добавили новую функцию "Исправить данные онлайн". Это можно сделать в двух случаях:
- если военнослужащий состоит на учете и его актуальный статус не отражается в реестре "Оберег";
- если данные не найдены – для всех военнообязанных, получивших такое сообщение в Резерв+.
Для этого граждане могут подать заявку на исправление данных, которую получит реестр "Оберег".
Для использования новых функций необходимо обновить приложение.
Напомним, ранее в Раде ответили, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.
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