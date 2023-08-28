Привлечете несчастье: пять вещей, которые нельзя занимать друзьям

Не все вещи можно занимать своим ближайшим подругам, поскольку это может привести к негативным последствиям.

Об этом пишет radiotrek.

Одежду

Обмен или заем одежды имеет свои ограничения, ведь он сохраняет энергетику - как положительную, так и отрицательную. То есть, когда вы отдаете свою футболку – отдаете кусочек себя.

Обувь

Больше энергии аккумулируется в обуви. Если все же планируете давать взаймы, то лучше делать это только с тем, которое давно не носили. Но продажа обуви – это нормально. Вы получаете за это деньги, так что связь с вещами исчезает.

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Украшения

Нельзя позволять другим носить твои украшения. Камни и металлы также могут впитать энергию владельца. Итак, по возвращении украшения они могут стать для вас источником отрицательной энергии.

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Соль

Соль тоже не стоит одалживать. Из-за того, что кристаллы соли сохраняют память и поглощают энергию. Также с солью связано много обрядов и примет, поэтому лучше ее не занимать.

Хлеб

Нельзя одалживать последний кусок хлеба в доме (или вообще какие-либо последние вещи и предметы в доме), иначе можно навлечь на себя невзгоды. Также не следует передавать хлеб через порог, чтобы не потерять семейное счастье. После заката также не рекомендуется занимать хлеб, потому что это может привести к проблемам.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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